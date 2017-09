Emmanuel Macron était à Evian, vendredi soir, pour les traditionnelles rencontres franco-allemandes. A cette occasion, il a rencontré Christian Monteil, le président de la Haute-Savoie. Les deux hommes ont abordé la question du désenclavement du Chablais, et plus particulièrement de la liaison autoroutière Machilly-Thonon.

Le chef de l’Etat a ensuite rencontré d’autres élus locaux (la députée Virginie Duby-Muller, le sénateur Loïc Hervé, et la présidente de la communauté de communes du Pays d’Evian, Josiane Lei) avec qui il a parlé qualité de l’air.