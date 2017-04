Vers 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, deux individus casqués ont fait irruption dans l’établissement de jeu. Munis d’une arme de poing et d’une bombe lacrymogène, ils ont menacé le personnel du casino et se sont fait conduire au coffre. Problème… ils n’ont jamais réussi à l’ouvrir et sont donc très vite repartis bredouille !