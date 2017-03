Aux Contamines Montjoie, les skieurs ont été remboursés: Au lendemain de la grosse panne d’électricité survenue sur le domaine skiable et suite à l’évacuation de 180 personnes des télécabines de Montjoie et du Signal. Et bien bonne nouvelle, hier les skieurs ont été remboursés, comme nous le confirme Didier Mollard, Directeur général du domaine skiable des Contamines Montjoie Hauteluce:

Voila retour à la normale donc depuis ce matin.