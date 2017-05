Cluses: Prison ferme pour insultes et apologie du terrorisme

De la prison ferme pour menace de mort et apologie du terrorisme à Cluses. Des faits qui remontent à vendredi dernier. Un homme a injurié les policiers et les gendarmes à l’issue d’un contrôle, avant de faire l’apologie du terrorisme. Il a également menacé de mort les forces de l’ordre et consommait des stupéfiants. L’individu jugé hier en comparution immédiate devant le tribunal de Bonneville écope donc au final de 6 mois de prison dont 2 fermes.