Sur deux friches, plus de 90 logements sont prévus à Cluses, avenue Paul Béchet.Il faut d’abord engager des travaux de démolition, et ces 92 logements seront livrés en 2019.



Pierre Dumas, directeur général du groupe Confiance Immobilier le promoteur.

Et ces nouveaux logements voient le jour à la place de l’ancienne gendarmerie, inoccupée depuis plus de 5 ans, et de l’ancien site EDF qui est lui à l’abandon depuis plus de 20 ans.

Jean Louis Mivel, le maire de Cluses.