Lundi soir entre Chamonix et l’aérodrome St Martin à Sallanches, les deux hélicoptères Puma transportaient des forces spéciales de la gendarmerie. Et ces deux hélicoptères du GIGN ont tourné longtemps entre 22h et 2h du matin, réveillant ainsi bon nombre d’habitants. L’exercice de sécurité annuel du tunnel du Mont Blanc était cette fois un exercice attentat.