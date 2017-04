En Savoie, 9 aiguillages sont changés ce week-end à Chambéry et Challes les Eaux. La circulation des trains entre Chambéry et Montmélian sera totalement interrompue de samedi 18h à lundi 13h.

Ainsi pas de desserte de Chambéry pour les TGV et les lignes TER qui rejoignent Annecy, Grenoble, Valence ou Bourg saint Maurice sont impactées.