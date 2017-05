La piste du crime passionnel semble privilégiée après le double meurtre survenu vendredi dans un restaurant asiatique de Chambéry. Un homme et une femme d’origine tibétaine on le rappelle ont été tués à l’arme blanche, un homme qui a tenté de s’interposer a lui été gravement blessé. Quant à l’auteur présumé des faits. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d’assassinat.