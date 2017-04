Brides les Bains : accident mortel sur la route

Hier après-midi (jeudi), une jeune conductrice de 21 ans tout juste, jour de son anniversaire, a perdu la vie sur la départementale 915 entre Moutiers et Bozel. Dans un virage, son véhicule a glissé sur la route et s’est retrouvé sur l’autre voie. Elle a été percuté une autre automobiliste.

La jeune conductrice originaire d’Ugine n’a pu être réanimée et est décédée. Dans l’autre véhicule, la personne de 54 ans a été transporté à l’hôpital dans un état grave.