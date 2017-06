Bonneville : un service d’autopartage, une première en vallée de l’Arve

Un service d’autopartage voit le jour au sein de la communauté de communes Faucigny Glières. Ce service consiste en l’utilisation d’un seul véhicule par plusieurs usagers.

Martin Lesage, Directeur général de Citiz Alpes Loire.

Et pour pouvoir utiliser ce service d’autopartage, le principe est relativement simple, comme nous l’explique Stéphane Valli, Maire de Bonneville et Président de la com com Faucigny Glières.

Et en Haute Savoie sachez qu’il existe déjà un service d’autopartage sur Annemasse, Archamp et St julien en Genevois.