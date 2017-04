Bonneville : en moto sans permis, ni assurance…

Ce motard de 33 ans circulait samedi matin sans permis ni assurance, et était en plus sous l’emprise de stupéfiants, lorsqu’il a été arrêté par les gendarmes de Bonneville. Et surprise, ce monsieur est récidiviste et a déjà été jugé pour des faits similaires en début d’année.

Pour cette infraction récente, il a été condamné à 6 mois de prison, dont 2 mois ferme. Et on ajoute 4 mois de révocation de sursis de sa précédente condamnation, soit donc 6 mois de prison ferme en tout.

Sa moto est également confisquée de manière définitive.