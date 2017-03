La célèbre course de ski alpinisme s’est déroulé sous de très bonnes conditions météo. Cette 32ème édition de la Pierra Menta a été remporté par le duo Eydallin et Lenzi. Kilian Jornet et Alexis Sevennec sont deuxième du classement général à 13 minutes.

Chez les dames, victoire d’Emelie Forsberg et Laetitia Roux.