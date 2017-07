Bassin clusiens : un réseau de transport public pour le 1er septembre

5 lignes de bus desserviront Cluses, Marnaz, Scionzier, Thyez et même la gare et le collège de Marignier au 1er septembre prochain. Après l’abandon de la taxe transport, la Communauté de Communes Arve et Montagne propose un nouveau projet de réseau de bus : un schéma de desserte en transports publics.

Loïc Hervé, Président de la communauté de communes Cluses Arve et Montagne.

Et les lignes scolaires existantes seront mutualisées et remplacées par des lignes régulières.