L’observatoire régional Air ATMO propose une application pour vous aider à respirer un air de qualité. Ce service sur smartphone s’appelle Air to Go. L’application est disponible sur Iphone et sur le web. Elle fournit aujourd’hui des informations sur 3 types de polluants : les particules fines (PM), le dioxyde d’azote et l’ozone.

Guillaume Brulfert, référent territorial à Atmo Auvergne Rhône Alpes.

Une version sur Android est également prévue courant 2017.