Lors du High Five festival en octobre, le tremplin immense de 47 mètres de haut qui permet aux skieurs et snowboarders de sauter en centre-ville d’Annecy était installé place des Romains avec 20 000 spectateurs. Et bien pour l’édition 2017, cet automne, ce grand tremplin, ce big air, sera sur le Pâquier… de quoi proposer un spectacle grandiose à Annecy au bord du lac.