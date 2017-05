Allinges : direction la prison pour un conducteur de 23 ans

Ce week-end dans la nuit de vendredi à samedi, lors d’une collision à Allinges entre un moto et une voiture, un motard a perdu la vie. Et bien, le conducteur du 4×4, présumé impliqué et qui a pris la fuite après avoir grillé un Stop, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville.

L’enquête montre en effet, que le motard n’est pas mort sur le coup lors de la collision. L’automobiliste est poursuivit pour homicide involontaire aggravé et non assistance à personne en danger.