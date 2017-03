Albertville: Nouveau projet d’extension de la Halle Olympique

Encore des travaux de prévus à la Halle Olympique d’Albertville. Un peu plus d’un an après son inauguration, ce grand complexe sportif et culturel qui accueille pleins d’événements internationaux aujourd’hui va encore devoir s’étendre. Les explications de François Cantamessa, Vice président de la communauté d’agglomération Arlysère

Et cette extension avec donc l’intégration de la maison du tourisme et de la maison des Jeux Olympiques devrait être opérationnelle fin 2018, début 2019…