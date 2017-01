Il y a un an, l’homme n’était pas revenu d’une permission à la fin de l’année 2015. En cavale durant un an de la prison d’Aiton, l’homme a été retrouvé à Grenoble. Et c’est lors d’un banal contrôle de police, que cet homme de 43 ans a été identifié. Il va devoir purger sa peine qui courrait jusqu’à la fin de l’année 2017.