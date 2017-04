Gagnez vos places pour Le Bal Charlot à L’Impérial Palace Annecy

L’Impérial Palace Annecy organise Le Bal Charlot – Edition 2, une soirée burlesque grand format où les années folles rencontrent les temps modernes le 8 avril 2017

A cette occasion, Radio Mont Blanc vous offre vos entées pour Le Bal Charlot toute cette semaine en jouant au standard ☎ dans le #MontBlancMorning et #Le16_19 !

Une soirée festive et dansante, bien entendu, mais pas uniquement !

Le Bal Charlot, c’est une troupe d’artistes de music-hall réunis pour plonger ses hôtes dans la

folie des années 20. C’est l’univers du rétro, du swing et du burlesque revisité par le fameux

duo Bart & Baker, grand amoureux du Swing et parrain de l’Electroswing.

Au programme : DJ set live, concerts, dance class, shows et effeuillages burlesques, Pianobar

& Crooning mais aussi ateliers barbier, coiffeur, maquillage, exposition de voitures

anciennes d’exception, Cocktail & Champagne Bar, atelier fooding… Sans oublier le

speakeasy, « tripot » ambiance prohibition avec bar à whisky clandestin et table de jeu !

